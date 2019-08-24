إزالات فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية.. بينها مقبرتين

قال عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة (2) حالة تعد على الأراضي الزارعية بعزبة الجبالي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بإجمالي مساحة 118 مترا مربعا.



كما تم إزالة 2 مقبرة بقرية بخاتي على مساحة 26.50 متر مربع، موضحًا بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بقرية البتانون، أسفرت عن ضبط 234 إشغال وتحرير 33 محضر إشغال، كما تم رفع كفاءة أعمال طريق شبين الكوم – قويسنا من ناحية نظافة الطرق ودهانات الأرصفة وصيانة أعمدة الكهرباء وقص وتقليم الأشجار حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتنفيذ إزالة فورية بالتعدي على الأراضي الزراعية بقرية كفر داود بمدينة السادات علي مساحة 350 مترا مربعا.



وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.