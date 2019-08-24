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رياضة

استعدادا للقسم الثاني.. سيراميكا كليوباترا يواجه أبوقير للأسمدة غدا

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:21 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني لفريق أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح خوض مباراة ودية أمام فريق سيراميكا كليوباترا غدا الأحد ضمن استعدادات الفريقين لدوري القسم الثاني .

ويسعى علاء نوح المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة خوض عدة وديات قوية الفترة المقبلة ليتعرف بشكل أقرب على مستوى اللاعبين مع دمج الصفقات الجديد في اجواء المباريات .

جدير بالذكر أن فريق أبوقير للأسمدة انهي الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بحرى بدوري القسم الثاني برصيد 44 نقطة .

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