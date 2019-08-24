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حوادث

احباط ترويج كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيا بالقاهرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:20 م
ضبط تاجر
ضبط تاجر
محمد صبري

احبط ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة ترويج كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيا جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .

 

اثناء قيام ضباط  مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي أسفل كوبري الحرفين ـ دائرة قسم شرطة النزهة تمكنوا من ضبط تاجر حال استقلاله سيارة أجرة وبحوزته عدد 195 خرطوشة سجائر وعدد 199 خرطوشة سجائر بإجمالي عدد 3940 علبة سجائر وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها  ومبلغ مالي 36 ألف جنيه .

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة .


جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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