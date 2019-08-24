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حوادث

التحفظ على قطع غيار سيارات مجهولة قبل طرحها بالاسواق بالساحل والسلام

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:23 م
ضبط مسئولين
ضبط مسئولين
محمد صبري

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بالساحل لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المخزن على 1685 قطعة غيار سيارات( بستم ، اويل سيل ، شنبر ، خرطوم هواء ، سير ، جوانات ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مخزن فلاتر سيارات نقل ثقيل ولوادر بالسلام أول وعثر بداخل المخزن على 1100 قطعة فلتر لسيارات نقل جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .       

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