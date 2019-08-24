خلال تفقده مركز التدريب.. رئيس هيئة قناة السويس: عايز أخرج عامل مؤهل مش موظف

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال زيارته ترسانة بورسعيد البحرية، اليوم السبت، مركز التدريب المهني ببورفؤاد، رافقه خلالها المهندس عادل فريد طنطاوي مدير إدارة الترسانات ولفيف من القيادات التنفيذية.





وخلال زيارته الرسمية الأولى ، شدد رئيس هيئة قناة السويس على حرصه علي تخريج عامل فعال ومؤهل وليس موظف وأن الوطن في حاجة إلى أيدي عاملة ذو كفاءة، وأن المستقبل للعاملين الفنيين ذو الخبرة.



