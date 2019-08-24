تاجروا بصحة المصريين.. سقوط عصابة تتلاعب فى تواريخ وصلاحية الأدوية بالقاهرة

فى ضربة موجعة لعصابات التلاعب بالأدوية منتهية الصلاحية، نجح ضباط مباحث القاهرة فى الإيقاع بعصابة تتلاعب بتواريخ إنتاج الأدوية منتهية الصلاحية لإعادة بيعها وطرحها بالأسواق من جديد، وعثر بحوزتهم على مليون و200 ألف قرص متنوع.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، الذى وجه بتكثيف الحملات على مخازن الأدوية والتأكد من صلاحيتها ومراقبة الأسواق.

ووردت معلومات للعقيد شريف فيصل، مفتش مباحث حلوان، مفادها حيازة 6 أشخاص كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية داخل مخزنين كائنين بأحد العقارات ـ بعرب غنيم ـ دائرة القسم، بقصد إعادة بيعها للصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة.وفور إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وجه باستهداف المخزنين بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أسفرت عن ضبط المتهمين.ومن خلال عملية التفتيش، عثر بداخل المخزنين على مليون و200 ألف قرص من الأدوية مختلفة الأنواع جميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة و5 أكلاشيهات بأسماء صيدليات مختلفة "مقلدين" و6 هواتف محمولة.واعترفوا بقيامهم بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية وإعادة تعبئتها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة باستخدام الأكلاشيهات المضبوطة بحوزتهم.