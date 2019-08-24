طريقة مشاركة تقويم Google مع الأصدقاء

هل فاتك من قبل حدث عائلي أو تجمّع مهم لأحد الأصدقاء لأنك نسيت الموعد؟ أو اكتشفت فجأة أن جدول مواعيدك مكتظ بشكل كبير وتجد صعوبة في تنسيق الأحداث والمواعيد القادمة مع الآخرين؟ إذا كانت إجابتك هي نعم، إذا ينبغي عليك حل هذه المشكلة في الحال.



ويعتبر تطبيق "تقويم جوجل" الخاص به Google Calendar، بمثابة الحل الأمثل، وعلى الرغم من أن التطبيق سهل الاستخدام لتعيين تذكيرات للاجتماعات وأعياد الميلاد وغيرها من الأحداث الهامة التي لا تريد تفويتها، إلا أن تقويم "جوجل" يعد أداة حيوية لتعيين تذكير جماعي أيضًا، حيث يمكن للمرء مشاركة تقويمه مع أشخاص من اختياره.



ويمكن استخدام التطبيق أيضًا لتذكير أفراد الأسرة حول موعد طبيب قادم أو زواج قريب أو أي حدث من هذا القبيل.



وإليك طريقة الاستخدام/وفقا لموقع"إنجادجيت ناو" التقني.

1. توجه أولا إلى الرابط التالي

https://calendar.google.com/calendar/r



2. ابحث عن سيكشن My Calender في في الجزء السفلي من الشاشة.



3. مرّر الماوس فوق التقويم الذي تريد مشاركته وانقر على الثلاث نقاط في أعلى الصفحة.



4. اختر خيار "الإعدادات والمشاركة" وانقر عليه



5. ابحث عن "مشاركة مع أشخاص محددين" وانقر فوق



6. بعد ذلك، أضف اسم الشخص أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد مشاركته معه وانقر على "إرسال"

