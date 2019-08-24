مدير تعليم الإسماعيلية: نسعى لاستقبال عام دراسي بدون عجز

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم السبت اجتماعا موسعا لبحث استعدادات المديرية والإدارات لبدء العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 وذلك بقاعة مدرسة 16 أ كتوبر الإعدادية بنين التابعة لادارة شمال الاسماعيلية وذلك في حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومحمد مهني مدير عام التعليم الفني واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ولفيف من قيادات المديرية والإدارات.





وشدد قبيصي علي أهمية الاستعداد الجيد واصفا الفترة التى تتضمن الاسبوعين القادمين بأنها التى ستكشف قدرة مديري الإدارات علي التجهيز والترتيب لبدء موسم دراسي بلا مشاكل، مشيرا إلى أنه سيتسلم تقريرا حول الاستعدادات النهائية الثلاثاء القادم.





وتابع: "دورنا هو تذليل اي صعوبات بدايه من وصول الكتب الدراسية واستلامها من المخازن باحصاء مطابق للإعداد الفعليه الي تسليمها الي الإدارات التعليمية ومنها الي المدارس".





وشدد علي أهمية استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي بدءا من مرافق المدرسة وتشمل دورات مياه وأسوار المدارس وعدم وجود أي لافتات علي السور وان وجود تكون لافتات دعامة للوطن وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.





وناقش مدير المديرية خطة العجز والزيادة وآلية سد العجز حيث أكد أنه يسعى لاستقبال عام دراسي بدون عجز، مشيرا إلى أهمية عدم انفراد اي معلم بجدول الصف الثالث الاعدادي وذلك لعدم التعرض للمسائلة القانونية معتبرا حدوث هذا الأمر إهدار للمال العام.





واختتم بضرورة متابعة آليات الأمن والسلامة للمدارس بداية من طفايات الحريق وخراطيم حريق وكذلك أسوار المدارس.





فيما أكد عادل عبد التواب وكيل المديرية أهمية تفعيل الإشراف اليومي والأمن للمدرسة والمرور علي زجاج المدارس للحفاظ علي سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة ومشدد علي المصروفات الدراسية وذلك لتفعيل الأنشطة .



