وهب الله: الدولة تتحمل 12% من قيمة اشتراك العامل فى منظومة التأمينات

أكد أعضاء فروع اتحاد شباب العمال بالمحافظات، تفعيل نشاطهم الخدمي والإنتاجي لخدمة قضايا العمل والتنمية، مشيرين إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بأن يتحمل الشباب المسئولية العظمى في المرحلة الراهنة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.



ووجه محمد وهب الله، رئيس اتحاد شباب العمال، بالقيام بحصر العمالة غير المنتظمة لإنشاء قاعدة بيانات حقيقية لشمولهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول، الخميس، مؤكدا أن هناك نحو 15 مليون عامل لا تشملهم مظلة التأمينات عن إجمالى 30 مليونا هى قوة العمل.



وقال رئيس اتحاد شباب العمال إن الدولة تعتبر صاحب العمل فى هذا الشأن وستتحمل نسبة 12% من قيمة اشتراك العامل فى منظومة التأمينات.



وشدد محمد وهب الله على دور شباب العمال فى التفاعل مع مصالح المواطنين من خلال شرح قوانين التأمينات والعمل والرعاية الصحية لكى يكون لهم النصيب الأوفر فى المجالس المحلية والنيابية المرتقبة، مؤكدا التمسك بقواعد إنشاء اتحاد شباب العمال التى أقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن تكون العضوية فى مجالس إدارة الفروع لا تقل عن 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاما.