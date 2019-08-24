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تعليم

موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:19 م
موعد بدء الدراسة
موعد بدء الدراسة
ياســـمين بدوي
أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، عن الاستفسارات التي تشغل الرأي العام بشأن بدء الدراسة.

ويمكن تلخيص ما أعلنته الوزارة اليوم بخصوص بدء الدراسة في النقاط التالية :

*موعد بدء الدراسة للسنوات من رياض الأطفال حتى الثاني الابتدائي 11 سبتمبر 2019

* موعد بدء الدراسة بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 21 سبتمبر 2019

*سيتم تدريس كتاب المستوى الرفيع كونكت بلس لطلاب النظام الجديد

*تقرر فصل الرياضيات عن الباقة المجمعة لطلاب النظام الجديد

* أن الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020 عام نقل استثناءا هذا العام بأسلوب التقييم الجديد

*يبدأ تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون واقراره من مجلس النواب.

* امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونية لكافة الطلاب العام القادم (بما فيهم من استلم التابلت ومن لم يتسلمه)

* نظام التقييم المعدل قائم خلال العام الدراسي 2019/2020 بلا أي تغيير ولا علاقة له بموضوع التراكمية.

*الثانوية العامة بأسلوب التقييم القديم ستنتهي عام 2020 للدفعة الملتحقة بالصف الثالث الثانوي هذا العام.

* سيتم توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2019/2020 مع قلم إلكتروني مطور لتسهيل الاستخدام

* تم افتتاح وتشغيل 35 مدرسة يابانية في 20 محافظة مصرية

* تم افتتاح وتشغيل 11 مدرسة حكومية دولية

*تم افتتاح وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

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