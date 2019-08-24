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أول سعودية تتقلد منصب متحدثة إعلامية : تعييني خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:57 م
ابتسام حسن الشهري
ابتسام حسن الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية
نادر غازى:
أعربت أول امرأة تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية ابتسام حسن الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية، عن سعادتها باختيارها للمهمة في الحقل التعليمي والتربوي.

وقالت الشهرى إن هذه الخطوة تؤكد تمكين المرأة السعودية، والثقة في قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها للمواقع القيادية.

ويُعد قرار تعيين الشهري استمرارًا في إشراك المرأة السعودية بالتنمية، وتمكينها في سوق العمل بشكل شامل في كل المجالات والأنشطة، وتحقيقًا لرؤية 2030 التي تقتضي إشراك المرأة في جميع المجالات العملية والعلمية أسوة بالرجل.

يشار إلى أن إبتسام الشهري حاصلة على درجة الماجستير في «تربية الموهوبين»، إحدى خريجات برنامج «خبرات»، الدفعة الأولى، ضمن برنامج «بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس». وتمتد خدمتها في الحقل التربوي والتعليمي لأكثر من ١٧ عاما.

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