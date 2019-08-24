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فن

كارول سماحة تستعد لطرح بتآمن بالصدفة⁩

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:49 م
كارول سماحة
كارول سماحة
شيري نبيل
تستعد الفنانة كارول سماحة لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "بتآمن بالصدفة"، خلال الفترة القادمة.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحتها على "إنستجرام" صورة ترويجية لفيلم "بالصدفة" تظهر فيها مع اسم الأغنية.

وعلقت: "حصريا أغنية الفيلم الجديدة "بتآمن بالصدفة" قريبا.

وفيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، بديع أبوشقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، غريتا عون، سامي أبوحمدان، وجيهان غماس، وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض اللبنانية في 26 أبريل المقبل، وكانت كارول قد انتهت من تصوير مشاهدها فى الفيلم مطلع الشهر الجاري، وبدأت فى الترويج له عن طريق صفحتها الخاصة على موقع "إنستجرام".
كارول سماحة تستعد لطرح بتآمن بالصدفة⁩

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