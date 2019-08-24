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رياضة

لا تتمتع بالشرعية.. عمومية الجبلاية تحذر اللجنة الخماسية من اتخاذ قرارات مالية

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:44 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي
حذر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية من مغبة قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد بالتوقيع على أي قرارات مالية.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

وخاطبت أندية الجمعية العمومية ثروت سويلم وطالبت بعدم قيام اللجنة المؤقتة باتخاذ أي قرارات خاصة بالماليات وغيرها من الأمور الإدارية وإلا سيقع المخالف تحت طائلة القانون وفقا للوائح والقوانين.

وأشارت أندية الجمعية العمومية إلى أن اللجنة المؤقتة لا تتمتع بالشرعية حتى هذه اللحظة، مؤكدة أنه على اللجنة المؤقتة الانتظار لحسم الأزمة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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