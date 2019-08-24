شاهد لحظة وصول ترامب وميلانيا إلى قمة G7 بفرنسا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية برفقة زوجته ميلانيا، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.



وقبل وصوله إلى فرنسا، انتقد الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي كثيرًا، وهدد بفرض ضرائب على فرنسا "لم تشهدها من قبل"، ووصف زعماء الدول الذين سيحضرون الاجتماع بأنهم "أصدقاء معظم الوقت".



وتابع ترامب قبل سفره إلى فرنسا، أعتقد أن الأيام القادمة ستكون مثمرة للغاية، لن أقول إن هؤلاء القادة أصدقائي بنسبة 100% طوال الوقت ولكن معظم الوقت.



وقال ترامب قبل سفره، لا أحبذ فرض فرنسا لضرائب على الشركات التكنولوجية الأمريكية، على الرغم من عدم كونه من محبي التكنولوجيا، وحذر الرئيس الفرنسي من الموافقة على هذه الفكرة التي قد تؤدي لإثارة حرب تجارية مع الولايات المتحدة.



وعن رئيس وزراء اليابان، قال ترامب، سأرى شينزو آبي فهو رجل محترم وصديق جيد لي.



وعن علاقته برئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، أوضح ترامب، أنه يتفق مع جونسون في الكثير من القضايا، و"نشعر بشعور جيد تجاه بعضنا البعض".