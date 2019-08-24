متحدث الزراعة مقررا عاما لمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية

أعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف لإفريقيا، أنه تقرر اختيار الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة الإنتاج الحيواني والمتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة مقررا عاما للمؤتمر العربى الأفريقى، الذي سيعقد في القاهرة أكتوبر القادم.





يأتي ذلك تزامنا مع رئاسة مصر الأتحاد الأفريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي فتح الباب أمام التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية التي وقع عليها الرئيس السيسي في قمة النيجر الشهر الماضي وتم التصديق عليها من 55 دولة أفريقية.



