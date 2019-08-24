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متحدث الزراعة مقررا عاما لمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:34 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة الأنتاج الحيواني والمت
محمد غالي
أعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف لإفريقيا، أنه تقرر اختيار الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة الإنتاج الحيواني والمتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة مقررا عاما للمؤتمر العربى الأفريقى، الذي سيعقد في القاهرة أكتوبر القادم.

يأتي ذلك تزامنا مع رئاسة مصر الأتحاد الأفريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي فتح الباب أمام التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية التي وقع عليها الرئيس السيسي في قمة النيجر الشهر الماضي وتم التصديق عليها من 55 دولة أفريقية.

ورحب النائب محمد إسماعيل أمين عام المؤتمر بالدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ متمنيا له التوفيق والعمل جميعا علي خدمة الاقتصاد المصري من خلال زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والعربية.

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