بسملة السلاموني تحصد ذهبية الترايثلون بـ دورة الألعاب الأفريقية

حصدت بسملة السلامونين لاعبة الترايثلون "الثلاثي"، الميدالية الذهبية لمنافسات السيدات في دورة الألعاب الأفريقية.



حضر تسليم الميداليات المهندس الباسل عبد الله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس البعثة، واللواء أحمد ناصر، رئيس الأوكسا ورئيس اتحاد الترايثلون.



وأعربت بسملة السلاموني عن سعادتها البالغة بتحقيق الميدالية الذهبية رغم المنافسة الشرسة، ولكن الإصرار على تحقيق الميدالية الذهبية كان كبيرا لرفع راية مصر.