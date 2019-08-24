ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسملة السلاموني تحصد ذهبية الترايثلون بـ دورة الألعاب الأفريقية

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:29 م
بسمله السلاموني لاعبة
بسمله السلاموني لاعبة الترايثلون
منتصر الرفاعى
حصدت بسملة السلامونين لاعبة الترايثلون "الثلاثي"، الميدالية الذهبية لمنافسات السيدات في دورة الألعاب الأفريقية.

حضر تسليم الميداليات المهندس الباسل عبد الله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس البعثة، واللواء أحمد ناصر، رئيس الأوكسا ورئيس اتحاد الترايثلون.

وأعربت بسملة السلاموني عن سعادتها البالغة بتحقيق الميدالية الذهبية رغم المنافسة الشرسة، ولكن الإصرار على تحقيق الميدالية الذهبية كان كبيرا لرفع راية مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراسم نقل علم الاتحاد الإفريقي للجان الأولمبية.. صور

صور.. بعثة مصر تحتفل بميداليات التجديف الأربعة بالألعاب الإفريقية

مصر تحصد 50 ميدالية بدورة الألعاب الإفريقية.. فيديو

تكريم منتخب الفروسية بفضية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

التجديف يحصد ذهبية 1000 متر مختلط بالألعاب الإفريقية

بسملة السلاموني تحقق ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة

موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 24 -8- 2019.. فيديو

بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين

ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البابيون.. زوجة تامر حسنى بـ القميص الأبيض ..صور

مين أحلى .. هيفاء وهبي تقلد بيونسيه بـ نفس الهوت شورت .. صور

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل