طلب إحاطة لوزارة الري بسبب رفع قيمة إيجار الأراضي لـ 120 جنيها

قال النائب فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، لوزير الري، بسبب ارتفاع قيمة إيجار الأراضي، وذلك مع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس.



وأوضح "حسب الله"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قيمة إيجار الأراضي التي وضعتها وزارة الري وصلت إلى 3 أضعاف القيمة المقرر سابقا، حيث وصلت إلى 120 جنيها للمتر.



وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض الأراضي تصل قيمة ايجاراتها الإجمالية إلى 18 ألف جنيه، مطالبا الحكومة بتخفيضها.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.