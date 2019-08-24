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اقتصاد

لجان اليكو بالبنوك تستعد لبحث أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية.. غدا

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:39 م
صدى البلد
محمد يحيي
تستعد لجان الأصول والخصوم "اليكو" بالبنوك المحلية، لعقد اجتماعات مكثفة غدا الأحد، لإعادة النظر في أسعار فائدة أوعيتها الادخارية، وفى مقدمتها الشهادات الادخارية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيضها بنحو 150 نقطة مئوية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

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