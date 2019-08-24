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ديني

دعا للاستثمار في الوعي..شيخ الأزهر: شباب مصر متميز ويحتاج للدعم والتشجيع

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:31 م
خلال إستبال شيخ الأزهر
خلال إستبال شيخ الأزهر لرئيس أكاديمية البحث العلمي
محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية.

وقال الإمام الأكبر خلال اللقاء، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب، مؤكدًا أن العمل على زيادة الوعي أول خطوات النجاح، مضيفًا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية تعمل على نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن حاضنة التكنولوجية "رواق" التابعة للأكاديمية تقدم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول إلى نجاح فكرته ومشروعه.

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