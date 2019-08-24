دعا للاستثمار في الوعي..شيخ الأزهر: شباب مصر متميز ويحتاج للدعم والتشجيع

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية.





وقال الإمام الأكبر خلال اللقاء، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب، مؤكدًا أن العمل على زيادة الوعي أول خطوات النجاح، مضيفًا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.



