نبذ العنف والتعصب.. شعار جمعية اللاعبين المحترفين

عقدت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدى عبدالغنى جمعيتها العمومية السنوية اليوم حيث لم يكتمل النصاب القانونى للانعقاد فى الاجتماعين الاول والثانى .



وناقش اعضاء المجلس التقرير السنوى برئاسة مجدى عبدالغنى وماجد نوار نائب رئيس الجمعية وصلاح عبدالفتاح امين الصندوق وهانى العقبى عضومجلس ادارة الجمعية وعدد من الاعضاء.



تحدث مجدى عبدالغنى فى بداية الاجتماع عن الدور الذى تقوم بة الجمعية لتحقيق اهدافها فى خدمة اللاعبين المحترفين كما اشار الى التقرير السنوى وما قامت بة الجمعية خلال عام 2018وتحدث عن الدور الذى تقدمة الجمعية من تقديم خدمات للاعبين المحترفين وتقديم مساعدات وكذالك تنمية ومصالح الاعضاء وتمثيل الاعضاء فى كافة المنازعات التى تحدث بين الاندية والوكلاء والاتحاد وكذالك اقامة الندوات والمؤتمرات الرياضة من اجل دعم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب فى الملاعب المصرية وكذالك اجراء العمليات الجراحية للاعبين وتقدم الدعم المادى والملابس الرياضة للاندية.



وعلى جانب اخر.. نفى مجدى عبدالغنى عضومجلس ادارة الاتحاد المصرى السابق ما تناولته بعض الصفحات الشخصية على الفيس بوك بشأن خضوعه للتحقيق من قبل الأموال العامة بعد تقديم استقالتة من اتحاد الكرة.



واكد عبدالغنى ان كل ما ينشر هو كذب وافتراء من بعض الاشخاص أصحاب النفوس الضعيفة بهدف تشوية صورته امام الراى العام واكد انة يمارس اعمالة بشكل طبيعى ولم يتم التحقيق معة فى اى جه ولا يوجد اى شى حتى يتم التحقيق معه.

