اهم الاخبار.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد .. جهاد جريشة يعتذر لـ الأهلي.. التعليم تحدد مصير 2 ثانوي

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
حاول تهريبها.. ضبط أحجار كريمة ومشغولات ذهبية مع راكب عراقي بـ مطار القاهرة.. صور
في اهم الاخبار أن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب ١ برئاسة أميرة عطية، مديرة الإدارة الأولى، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب جمركي لكمية من المشغولات والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون.. للمزيد اضغط هنا
بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام
وجاء بـ اهم الأخبار أن الخطاب الإعلامي يعاني من حالة من عدم الانضباط، ظهرت بوضوح فى أزمة المذيعة ريهام سعيد وهجومها على مرضى السمنة بصورة دفعت المجلس الأعلى للإعلام وإحالتها للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
بتهمة السخرية من البدينات.. بدء التحقيق مع ريهام سعيد في الأعلى للإعلام
وكذلك بـ اهم الاخبار أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتحت التحقيق في أزمة الإعلامية ريهام سعيد بعد تهجمها على المرأة المصرية البدينة.. للمزيد اضغط هنا
مدبولي لرؤساء شركات المقاولات بالعلمين: لازم نموّت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا
كما جاء بـ اهم الاخبار أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، التقى برؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الاستشاري، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.. للمزيد اضغط هنا
ضبط 5 تماسيح نيلية في بازار بشرم الشيخ.. صور
نفذت الأجهزة المعنية بشرم الشيخ حملة مكبرة على أسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين
وجاء بـ اهم الاخبار أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استقبلت شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.. للمزيد اضغط هنا
بسبب كلب.. ضبط صاحب محل ورد وعامل خطفا "ميكانيكي" بالمعادي
كما جاء بـ اهم الاخبار أن ضباط قسم شرطة المعادي، تمكنوا من ضبط صاحب محل ورد وعامل لقيامهما باصطحاب ميكانيكي إلى محل عملهما، والتعدي عليه بالضرب وإكراهه علي توقيع إيصالين أمانة الأول بمبلغ 5 آلاف جنيه والثاني علي بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 250 جنيها ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب ملك الأول.. للمزيد اضغط هنا
عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن مدينة نجع حمادى شهدت واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدمت فتاة بمساعدة والدتها و4 آخرين على خطف خطيبها لإجباره على إتمام الزواج منها، وتمكنت أجهزة الأمن من تحرير الشاب المختطف وضبط المتهمين المشتركين فى عملية الخطف والتخطيط لها.. للمزيد اضغط هنا
متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحكم الدولي جهاد جريشة يعتذر فيه لجماهير الأهلي، بعد أخطائه في مباراة بيراميدز الأسبوع الماضي ببطولة كأس مصر، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد
وجاء بـ اهم الاخبار أن إدارة النادي الأهلي، يبدو أنها استقرت على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. للمزيد اضغط هنا
ماكرون خلال لقائه ترامب: لدينا هدف مشترك بشأن إيران
كذك جاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، قال خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع الكبار: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة".. للمزيد اضغط هنا
فساد رئيس وزراء ماليزيا.. مجوهرات بقيمة 787 ألف دولار لزوجة نظيره القطري السابق
كشف موقع "ستار تايمز" الماليزي، اليوم السبت، عن إنفاق داتين سيري، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، ما يقرب من 787 ألف دولار على شراء هدية فخمة لزوجة رئيس الوزراء القطري السابق، وذلك بـ اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام
وجاء بـ اهم الاخبار أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، أجابت عن الاستفسارات التي تشغل الرأي العام بشأن بدء الدراسة.. للمزيد اضغط هنا
حاول تهريبها.. ضبط أحجار كريمة ومشغولات ذهبية مع راكب عراقي بـ مطار القاهرة.. صور
في اهم الاخبار أن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب ١ برئاسة أميرة عطية، مديرة الإدارة الأولى، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب جمركي لكمية من المشغولات والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون.. للمزيد اضغط هنا
بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام
وجاء بـ اهم الأخبار أن الخطاب الإعلامي يعاني من حالة من عدم الانضباط، ظهرت بوضوح فى أزمة المذيعة ريهام سعيد وهجومها على مرضى السمنة بصورة دفعت المجلس الأعلى للإعلام وإحالتها للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
بتهمة السخرية من البدينات.. بدء التحقيق مع ريهام سعيد في الأعلى للإعلام
وكذلك بـ اهم الاخبار أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتحت التحقيق في أزمة الإعلامية ريهام سعيد بعد تهجمها على المرأة المصرية البدينة.. للمزيد اضغط هنا
مدبولي لرؤساء شركات المقاولات بالعلمين: لازم نموّت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا
كما جاء بـ اهم الاخبار أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، التقى برؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الاستشاري، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.. للمزيد اضغط هنا
ضبط 5 تماسيح نيلية في بازار بشرم الشيخ.. صور
نفذت الأجهزة المعنية بشرم الشيخ حملة مكبرة على أسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين
وجاء بـ اهم الاخبار أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استقبلت شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.. للمزيد اضغط هنا
بسبب كلب.. ضبط صاحب محل ورد وعامل خطفا "ميكانيكي" بالمعادي
كما جاء بـ اهم الاخبار أن ضباط قسم شرطة المعادي، تمكنوا من ضبط صاحب محل ورد وعامل لقيامهما باصطحاب ميكانيكي إلى محل عملهما، والتعدي عليه بالضرب وإكراهه علي توقيع إيصالين أمانة الأول بمبلغ 5 آلاف جنيه والثاني علي بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 250 جنيها ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب ملك الأول.. للمزيد اضغط هنا
عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن مدينة نجع حمادى شهدت واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدمت فتاة بمساعدة والدتها و4 آخرين على خطف خطيبها لإجباره على إتمام الزواج منها، وتمكنت أجهزة الأمن من تحرير الشاب المختطف وضبط المتهمين المشتركين فى عملية الخطف والتخطيط لها.. للمزيد اضغط هنا
متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحكم الدولي جهاد جريشة يعتذر فيه لجماهير الأهلي، بعد أخطائه في مباراة بيراميدز الأسبوع الماضي ببطولة كأس مصر، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد
وجاء بـ اهم الاخبار أن إدارة النادي الأهلي، يبدو أنها استقرت على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. للمزيد اضغط هنا
ماكرون خلال لقائه ترامب: لدينا هدف مشترك بشأن إيران
كذك جاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، قال خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع الكبار: "لدينا هدف مشترك بخصوص منع إيران من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة".. للمزيد اضغط هنا
فساد رئيس وزراء ماليزيا.. مجوهرات بقيمة 787 ألف دولار لزوجة نظيره القطري السابق
كشف موقع "ستار تايمز" الماليزي، اليوم السبت، عن إنفاق داتين سيري، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، ما يقرب من 787 ألف دولار على شراء هدية فخمة لزوجة رئيس الوزراء القطري السابق، وذلك بـ اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام
وجاء بـ اهم الاخبار أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، أجابت عن الاستفسارات التي تشغل الرأي العام بشأن بدء الدراسة.. للمزيد اضغط هنا