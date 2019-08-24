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أدى لوفاة 5 شباب.. إقالة مسؤول جزائري كبير على خلفية حادث التدافع

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:35 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أقال رئيس الحكومة الجزائري، نور الدين بدوي، المدير العام لـ"الديوان الوطني لحقوق المؤلف"، سامي بن شيخ الحسين، على خلفية حادثة التدافع خلال الحفل الغنائي، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص ليلة الخميس.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "واج" إن القرار جاء بعد "إخلال بن شيخ الحسين وتقصيره في أداء الواجبات المنوطة به، عقب الحادث الأليم الذي أودى بحياة 5 من أبنائنا الشباب".

وقدم بدوي تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق بغية تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، ليلة الخميس، بملعب "20 أغسطس" في العاصمة الجزائرية، بعد أحداث تدافع لحضور حفل فني أحياه المغني الجزائري المغترب المعروف باسم "سولكينغ"، كما أكدت الحماية المدنية تسجيل أكثر من ثمانين مصابا.

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