ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة قبل ترويجها بأسواق القاهرة

شن ضباط مباحث التموين بـ القاهرة حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة قبل ترويجها بالأسواق.



تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بناءً على معلومات سابقة، من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن ـ دائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر .



وعثر بداخل المخزن على 9 طن دقيق فاخر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنت مباحث التموين من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن ـ دائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعثر بداخل المخزن على 7 ـطن دقيق فاخر.



كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مخبز بلدي كائن ـ دائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخبز عمله بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على 2 طـن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بقصد الاتجار بها في السوق السوداء .



كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مخزن تابع لمحل للأكلات الشعبية الكائن ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعثر بداخل المخزن على 2 طن مواد غذائية جميعها مجهولة المصدر .