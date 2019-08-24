الأعلى للإعلام: رئيسة التليفزيون توافق على طلب وزارة الرى بعرض 13 فيلما وثائقيا عن إفريقيا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، عن موافقة نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، على طلب وزارة الموارد المائية والري التي أنتجت سلسلة من الأفلام الوثائقية عن إفريقيا، سيتم عرضها على قنوات التليفزيون المصري في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وإعلان الرئيسى السيسي لأسوان عاصمة للشباب الإفريقي، ولما يحققه عرض هذه الأفلام من مردود إيجابي وإذكاء لروح التعاون بين مصر وشقيقاتها من دول القارة السمراء.



وأوضح مجلس تنظيم الإعلام، فى تقرير نشره على موقعه الرسمى، أن الأفلام تتضمن معلومات عن الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، زامبيا، تونس، جزر القمر، زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية.



وأشار الى أنه يبلغ وقت كل فيلم 4 دقائق، ويتحدث عن عواصم هذه الدول وعدد سكانها ومساحتها وأهم المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وأشهر الأكلات الشعبية وأبرز المعالم السياحية، ومميزات كل دولة من حيث الثروة الزراعية، والصناعية، والمواد الخام، والناتج الإجمالي.