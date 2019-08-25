قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نزول دم بعد أخذ الحقنة لا يبطل الوضوء، فنزول الدم لا يبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء.



وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل نزول الدم من اللثة يفسد الوضوء ؟)، أن نزول الدم من اللثة بعد الوضوء لا يفسده ويكون الوضوء صحيح ولا شئ فيه.



وأضاف، أن جماهير الفقهاء قالوا إن نزول الدم لا يبطل الوضوء إلا عند السادة الحنفية واشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحشا وكثيرا.