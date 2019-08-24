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الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 30 ألف ميجاوات

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:55 م
أحمال الكهرباء
أحمال الكهرباء
أ ش أ
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /السبت/ يبلغ 30 ألف ميجاوات مقابل 28 ألفا و 100 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس وقد بلغ الحمل الأدنى أمس 22 ألفا و 600 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

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