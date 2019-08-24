كدب مستف ولا صدق منعكش.. مذيعو انبوكس يداعبون ضيفهم بمثل شعبي.. فيديو

داعبت نوران مذيعة برنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد زملاءها بمثل شعبى قد سمعته من أجدادها تحدث عن الكذب.



واستعانت نوران بالمثل الشعبي "كدب مستف ولا صدق منعكش" وذلك عند استضافتهم الدكتور مصطفى النحاس طبيب نفسى للحديث عن علامات الشخص الكاذب، لتفسر نوران إن الشخص قد يلجأ للكذب بطريقة منمقة بدلأ من أن يبادر بالصدق وتظهر عليه الارتباك.



نوران بعد ما استعانت بهذا المثل الشعبى سادت حالة من الضحك والبهجة بين زملائها ليكون رد فعل زميلتها نور" إيه ده جديدة دى " وتستكمل حالة المرح مع زملائها نوران وفاروق.



برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نور، نوران، محمد عامر، فاروق.