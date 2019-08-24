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حوادث

العثور على أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر داخل صيدلية شهيرة بـ مصر القديمة

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:01 م
أدوية ومنشطات جنسية
أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر
كتب – محمد صبرى:
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن صيدلية شهيرة بمصر القديمة بدون ترخيص.

وتبين من خلال التفتيش حيازته كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي والمنشطات الجنسية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم حصر ما بداخلها وعثر بداخل الصيدلية على 150000 عبوة ( أقراص، كبسولات، شراب ، مراهم ) و1190 قرص دوائي خاصين بهيئة التأمين الصحي " منتهية الصلاحية " ومنشطات جنسية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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