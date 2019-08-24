محمد صلاح نجم تويتر بعد الكشف عن معلومات شخصية لأول مرة.. تفاصيل حوار CNN

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_صلاح وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#محمد_صلاح في الڤيديو ده أتساءل عن أكتر حاجات بيحبها وإجاباتُه كانت عن حاجات عالمية .. ماعدا الأكلة المُفضلة .. أبو صلاح طلِع بيحب الكُشري 😋😄⁦🇪🇬⁩

يا بخت بتوع الكُشري .. أحلى دعاية دي ولّا إيه 😇🙏





‏‎‎رأي ‎#صلاح في ال VAR

كانت أكتر حاجه سلبية في مقابلة CNN

لأن كلمة Too fair مستفزة أوي

وخلت واحد زي جوارديولا يستغلها صح

مع العلم إن ‎#محمد_صلاح أكتر واحد محتاج ال VAR لأنه بيتظلم كتير من حكام الساحة.







‏‎#ليفربول ‎#محمد_صلاح

ربنا يوفقك يا بن بلدي يا عالمي



ونشرت شبكة ال ccn الامريكية جزء من حوارها مع محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي الذي تكلم عن بعض المعلومات الشخصية التي كشف عنها صلاح لاول مرة .

