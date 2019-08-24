ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمتزوجات حديثا .. 15 سببا يعرضك لـ الاجهاض.. عامل السن الأبرز

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:36 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية خلال إنعقاد الدورة الثانية من مؤتمر "علاج العقم بالتقنيات الحديثة وخطر الإجهاض " ، والذى يعقد اليوم بمدينة براغ عاصمة التشيك على هامش تكريم أفضل أطباء الحقن المجهرى فى العالم ، أن هناك بعض مجموعات من السيدات يكون إحتمال الإجهاض فيهن أعلى من غيرهن من الحوامل ، وأهمهن من كان عمرها متقدم عن 35 سنة ، حيث أن سن المرأة هو أقوى العوامل التى تؤثر فى تكوين الصفة الوراثية داخل الجنين ، وحيث أن خلل تلك الصفات الوراثية هو أشهر أسباب الإجهاض.


وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا إن هناك مجموعات أخرى من السيدات يكون إحتمال الإجهاض بينهن مرتفعًا أكثر من النسب المتوسطة فمثلًا السمنة المفرطة ، وإرتفاع عدد مرات الحمل السابقة ، والفقر أو ضعف مستوى التعليم ، وسابق حالات الإجهاض ، كلها أسباب ترفع من إحتمال الإجهاض نتيجة سوء الصحة العامة للسيدة.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إن العادات الصحية السيئة أو المضرة يكون لها تأثير واضح على نسب حدوث الإجهاض فنجده مثلًا أكثر شيوعًا مع التدخين أو حتى التدخين السلبى ، أو المكيفات بأنواعها جميعًا بما فيها السكريات والكافيين ، وشرب الكحول وتعاطى المخدرات.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن أهم أسباب الإجهاض هى غالبًا تكون نتيجة عيب وراثى فى الجنين يحدث بالصدفة من بويضة أو حيوان منوى ضعيف بين ملايين البويضات والحيوانات المنوية السليمة فى الجسم وفى بعض الأحوال النادرة تكون هذه العيوب موروثة من الأسرة، حيث أن معظمها يحدث بالصدفة عند مرحلة تكون خلايا الجنين.

وأشار أحمد عاصم الملا قد يحدث الإجهاض نتيجة عيب خلقى أو تشوهات فى تجويف الرحم أو وجود ضيق داخل تجويف الرحم نتيجة إلتصاقات أو أورام حميدة. وقد يكون السبب فى ضعف عنق الرحم ، وهو بمثابة البوابة التى تحافظ على الجنين داخل الرحم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ما تختار بينهم.. اعرف الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب

قبل اللجوء اليها.. تعرف علي أسباب فشل الحقن المجهرى

للمتزوجات.. أسباب وعلاجات الإجهاض المتكرر

هل الحقن المجهري ضمن أشكال التلقيح الصناعي؟.. طبيب نساء وتوليد يجيب

للمتزوجات الجدد.. هؤلاء السيدات الأكثر تعرضا للإجهاض

قبل ما تحملي.. اعرفى أسباب الإجهاض المنتشرة والنادرة

ترشيحاتنا

عمرو الجنايني يصدم عمومية الجبلاية

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

بـ مايو بينك وقبعة.. شاهد أحدث ظهور لـ ليلى علوى على انستجرام

اوف شولدر أنيق.. ايمى سمير غانم تخطف الأنظار بهذا الفستان

هقضي على الانحياز.. رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية يكشف موعد تطبيق Var في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

بى إم دبليو تكشف النقاب عن سيارات M8 Gran Coupe .. صور

بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر