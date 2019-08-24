للمتزوجات حديثا .. 15 سببا يعرضك لـ الاجهاض.. عامل السن الأبرز

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية خلال إنعقاد الدورة الثانية من مؤتمر "علاج العقم بالتقنيات الحديثة وخطر الإجهاض " ، والذى يعقد اليوم بمدينة براغ عاصمة التشيك على هامش تكريم أفضل أطباء الحقن المجهرى فى العالم ، أن هناك بعض مجموعات من السيدات يكون إحتمال الإجهاض فيهن أعلى من غيرهن من الحوامل ، وأهمهن من كان عمرها متقدم عن 35 سنة ، حيث أن سن المرأة هو أقوى العوامل التى تؤثر فى تكوين الصفة الوراثية داخل الجنين ، وحيث أن خلل تلك الصفات الوراثية هو أشهر أسباب الإجهاض.





وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا إن هناك مجموعات أخرى من السيدات يكون إحتمال الإجهاض بينهن مرتفعًا أكثر من النسب المتوسطة فمثلًا السمنة المفرطة ، وإرتفاع عدد مرات الحمل السابقة ، والفقر أو ضعف مستوى التعليم ، وسابق حالات الإجهاض ، كلها أسباب ترفع من إحتمال الإجهاض نتيجة سوء الصحة العامة للسيدة.



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إن العادات الصحية السيئة أو المضرة يكون لها تأثير واضح على نسب حدوث الإجهاض فنجده مثلًا أكثر شيوعًا مع التدخين أو حتى التدخين السلبى ، أو المكيفات بأنواعها جميعًا بما فيها السكريات والكافيين ، وشرب الكحول وتعاطى المخدرات.



وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن أهم أسباب الإجهاض هى غالبًا تكون نتيجة عيب وراثى فى الجنين يحدث بالصدفة من بويضة أو حيوان منوى ضعيف بين ملايين البويضات والحيوانات المنوية السليمة فى الجسم وفى بعض الأحوال النادرة تكون هذه العيوب موروثة من الأسرة، حيث أن معظمها يحدث بالصدفة عند مرحلة تكون خلايا الجنين.



وأشار أحمد عاصم الملا قد يحدث الإجهاض نتيجة عيب خلقى أو تشوهات فى تجويف الرحم أو وجود ضيق داخل تجويف الرحم نتيجة إلتصاقات أو أورام حميدة. وقد يكون السبب فى ضعف عنق الرحم ، وهو بمثابة البوابة التى تحافظ على الجنين داخل الرحم.

