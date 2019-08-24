ماجدة محمود: دعم السيسي لتمكين المرأة يحقق استقرار الأسرة..فيديو

قالت ماجدة محمود ، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة ، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة يأتى لايمانه بانها اساس المجتمع ، لافتة إلى أن المرأة المصرية مختلفة ، و مسؤولة ، و مهمومة بشؤون دولتها و أسرتها دائما .



وأضافت خلال لقائها برنامج " السفيرة عزيزة " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، اليوم السبت ، أن تمكين المرأة لم يكن نوعا من المحبة لها أو التمييز لها ضد الرجل ، مؤكدة أن الحياة والمجتمع يقومان علي الاثنين امرأة ورجل.



ولفتت ماجدة محمود ، مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة ، إلى أنه عند دعم الرئيس للمرأة كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار فى الأسرة المصرية.



وتابعت: أن مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة يهتم بالمرأة المصرية والوافدة مثل المرأة السورية، لافتة إلى أنه يتم تدريب المرأة على الأعمال التى تهتم بها السيدات مثل : الكوافير ، المطبخ ، التطريز و الخياطة .

