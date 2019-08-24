72 ساعة.. رئيس مركز الداخلة يحذر المتقاعسين عن سداد رسوم تقنين الأراضي

قال المستشار كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد, إنه بناء علي تعليمات محافظ الوادى الجديد تم إعطاء مهلة 72 ساعة للمواطنين حتى يوم الاثنين المقبل للقيام بسداد الرسوم المقررة علي المواطنين للدولة.





وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة أعلنت عن استكمال موجة ازالات التعديات على الأراضى المملوكة للدولة حيث جرى تنفيذ حالتي إزالة لم تقم بسداد المستحقات الخاصة باراضى وضع اليد طبقا للقانون 144 .





وأسفرت الحملة عن استرداد 131 فداناً، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وكمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة وذلك لعدم جدية المواطنين لسداد هذه الرسوم.



