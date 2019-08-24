ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الخيار

يوفر الخيار احتياجاتنا اليومية من الفيتامينات والمعادن ويساعد في حل مشاكل منزلية كثيرة نذكرها في السطور التالية..



خيارة واحدة فقط تحتوي على فيتامين B1، فيتامين B2، فيتامين B3، وفيتامين B5، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، وفيتامين C وكالسيوم وحديد ومغنيزيوم وفوسفور وبوتاسيوم وزنك.



ويحتوي الخيار على كافيين للشعور مجددًا بالنشاط، الخيار مصدر جيد من الفيتامينات B والكربوهيدرات ويمكن أن يمنحك انتعاشًا سريعًا يستمر لساعات.



- تريد التخلص من صداع رهيب كل بضع شرائح من الخيار قبل الذهاب إلى الفراش واستيقظ منتعشًا دون أي أثر للصداع. الخيار يحتوي على سكر وفيتاميناتB وإلكتروليت كافية لإعادة تزويد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ما يحدّ من الشعور بالصداع.



- اذا كنت تشعر بالتشنج قطع بضع خيارات وضعها في وعاء من الماء المغلي، سوف تتفاعل العناصر الكيميائية والمواد المغذية في الخيار مع الماء المغلي وتنطلق مع البخار. تنشق هذا البخار المهدئ الذي يمنحك الاسترخاء. هذه الوصفة مفيدة خاصة للأمهات الجدد والطلاب قبل الامتحانات النهائية.



-اذا انتهيت من غداء دسم تناولت فيه البصل والثوم وليس لديك علكة أو بونبون بالنعناع، ضع شريحة من الخيار في فمك واضغط عليها في سقف حنكك بواسطة لسانك لمدة 30 ثانية للقضاء على رائحة الفم الكريهة. العناصر الكيميائية الموجودة في الخيار تقتل أيضًا البكتيريا السيئة المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.