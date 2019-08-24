مبادرة حياة كريمة الرئاسية.. كشف مجاني على 2060 مريضا بقرية الحصوة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على ٢٠٦٠ حالة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بقرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير وذلك في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة " للاهتمام بالمواطن البسيط.



وأضاف المحافظ أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقري الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة ، مؤكدًا على إستمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة .



من جانبه فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الحصوة التابعة لمركز ابوكبير وتم توقيع الكشف الطبي على ٢٠٦٠ مريضا شمل ٨٥ حالة جراحة ، ٤٨٣ أطفال ،١٩٠ أمراض قلب ، ٢٨١ باطنة ، ١١١ نساء ، ٢٩٤ جلدية ، ٢٩٦ عظام ، ١٣٦ أنف وأذن، ١٤١ أسنان ، 43 عيادة تنظيم الأسرة ، كما تم فحص ١٤٥ حالة معمليا مقسمة الي ٨٥ معمل دم و٦٠ معمل طفيليات بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل ١١ مريض لمستشفي ابوكبير المركزي لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء عمليات اللازمة لهم.



وتابع: كما تم فحص 115 حالة للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وخلال تنظيم القافلة تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية.