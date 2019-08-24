المعلمين تستعرض أهم الخدمات التي يقدمها المجلس الحالي

عقد معلمو غرب الجيزة برئاسة عصام صلاح بمقر النقابة العامة للمعلمين لتوجيه الشكر لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على قراره بصرف مبلغ 20 ألف جنيه للمعلم المصاب بأحد الأمراض المستعصية التي حددتها النقابة وهي (السرطان – الفشل الكلوي-زرع أحد الأعضاء الرئيسية – الجلطة الدماغية "السكتة الدماغية" – جراحة الشريان الأورطي).



وفي خلال كلمته أعرب الزناتي عن سعادته بردود أفعال المعلمين الذين حصلوا على مبلغ التأمين التكافلي والذين بلغ عددهم حتى الآن 118 معلم وجاري فحص 100 حالة لافتًا إلى أنه تلقى الكثير من المكالمات التي تعبر عن فرحة المعلمين بوقوف نقابتهم بجانبهم في ظل ظروفهم المرضية الصعبة والتي تدل على روح التكاتف والترابط والمحبة بين النقابة وأعضائها.



واستعرض نقيب المعلمين الخدمات التي قدمها المجلس الحالي للنقابة منذ 2014 وحتى الآن موضحًا أن دفعات المعاشات التي كانت متوقفة أصبحت تصرف بانتظام وأن الميزة التأمينية زادت من 13 الى 22770 في خلال 3 أعوام فقط وأن القرض الحسن زاد من 5 الى 15 ألف جنيه تسدد على 60 شهر بدون فوائد وأصبح يصرف لورثة المعلم المتوفى في حادث مبلغ 30 ألف جنيه بالإضافة الى قيمة الميزة التأمينية وهي 22770 وأن هذه المبالغ لم تكن مخصصة من قبل.



وأشار الزناتي باهتمام النقابة بمصايف المعلمين باعتبارها المتنفس الطبيعي لهم في فصل الصيف لافتًا الى تطوير جميع المصايف داخليًا وخارجيًا بالإسكندرية ورأس البر وزيادة الخدمات والأنشطة المقدمة داخل نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وترميم النادي وجاري دراسة انشاء حمام سباحة وأكاديمية لذات الغرض لأبناء المعلمين.



وأعرب الزناتي في نهاية كلمته عن سعادته بلقاء معلمي غرب الجيزة وبهذه اللفتة الطيبة التي تنم عن وعيهم بما تقوم به نقابتهم.



وقدم عصام صلاح درع النقابة للزناتي تقديرًا لجهوده المتواصلة من أجل تكثيف الخدمات المقدمة للمعلمين ناقلًا تحيات جميع معلمي غرب الجيزة.



وحضر اللقاء كلًا من محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين ورئيس مجلس إدارة نادي المعلمين بالجيزة وحمادة توفيق أمين النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة وحمدي طه رئيس اللجنة النقابية بالعمرانية ومحمد طاهر رئيس اللجنة النقابية بالهرم وإسماعيل صلاح الدين رئيس اللجنة النقابية بأكتوبر وعدد كبير من معلمي غرب الجيزة.

