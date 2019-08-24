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سولاف دوريش: مشاركة السيسي فى قمة السبع الكبرى دليل على قوة مصر

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قمة مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا.

أوضحت "درويش" فى بيان لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة الكبري، وهذا يؤكد مكانة مصر بين دول العالم الكبرى، كما يؤكد على عودة مصر لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأضافت وكيل اللجنة، أن مشاركة مصر فى قمة السبع الكبرى، ليس من فراغ وخاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، لافتة إلى أن هذه المشاركة سوف تعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة أن هذه المجموع تضم كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا، وجميعهم من الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى وسوف يكون هناك مشاورات ثنائية بين مصر وهذه الدول السبع.

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