مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم ياسمين عبد العزيز.. ومحمود حميدة رئيسا شرفيا

أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن الممثل محمود حميدة وافق على الاستمرار رئيسًا شرفيًا في الدورة التاسعة والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020 ، وأبدى ملاحظات هامة حول طبيعة المسابقات والفعاليات للدورة القادمة وتم ذلك في اجتماع أخير مع رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.



كما أعلن فؤاد عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف في الدورة التاسعة لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير والتي شكلت الوجدان العربي والإفريقي ويعرض له فيلمه الأخير "أغسطينوس ابن دموعها " وهو انتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.



وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة بناء على توصيات رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة ، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة السمراء، وأعلنت عن سعادتها بتكريم النجمة ياسمين عبد العزيز من جيل النجوم الحالي والتي قدمت أفلامًا مبهجة أسعدت الجماهير فالكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية وياسمين قد فرضت نمطًا سينمائيًا إنسانيًا جديدًا حقق نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا.



وعبرت النجمة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بهذا التكريم وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية علي تكريمها في الدورة المقبلة مؤكدة على أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الافريقية وأشارت أن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم لأنه بمحافظة الأقصر وهي إحدي محافظات صعيد مصر المتعطش للسينما والثقافة.



وسبق وأعلن المهرجان عن أن الدورة التاسعة ستحمل اسم الفنان فريد شوقي بمناسبة مئويته كما ان الدورة مهداة لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي من مالي والممثلة والمغنية عقيلة راتب من مصر.



مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.