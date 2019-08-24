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تحولت إلى مأتم.. قصة كارثة حفل نجم الراب في الجزائر.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:59 م
جرحى
جرحى
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز ، تقريرا بعنوان "حفل يتحول إلى مأساة"،في إشارة منها الى حفل لنجم الراب سولكينج في الجزائر.

وتعود الواقعة لـ 5 أشخاص لقوا حتفهم وجرح آخرون في تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي قبيل حفل لمغني الراب دراجي عبد الرؤوف المشهور بـ "سولكينج" في العاصمة الجزائرية.

الآلاف تجمعوا في حفل المغني المعروف باسم سولكينج في استاد رياضي بالجزائر. ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى سوى الكشف عن حصيلة 20 جريحا جراء التدافع العنيف خارج الملعب من قبل الجماهير التي حضرت إلى المكان مع تذاكر الدخول ولم يتمكنوا من الوصول إلى الحفلة الموسيقية".

من جهته، تحدث الموقع الالكتروني لمجموعة الإعلام الخاصة "البلاد" عن "خمس وفيات على الأقل وجرحى بسبب التدافع في حفلة سولكينج، بدون أن يضيف أي تفاصيل. وأوضح أن ممثلا للنيابة توجه إلى المكان ثم إلى مستشفى الجزائر الذي نقل إليه الجرحى.

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