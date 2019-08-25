الإفتاء: نهى رسول الله عن معاملة الآباء لأبنائهم بهذه الطريقة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ضرب الوجة سواء فى ذلك الصغير أو الكبير وقال فى حديث صحيح فإن الله خلق آدم على صورته أى على صورة المضروب.



وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجلة له، ( حكم ضرب الأطفال على الوجه ؟)، فوجه الإنسان سواء أكان صغيرا أو كبيرا هو على صورة الوجه الذى خلقه الله لسيدنا آدم أبي البشر، بل أن النبي نهى عن ضرب الوجه حتى فى القتال، لأن فيها امتهان للمضروب، وكذلك الصوت العالى فلم يكن رسول الله يرفع صوتا لا فى الأمر ولا فى النهى بل كان معتدلاً وكان يرشد السيدة عائشة أم المؤمنين فكان يقول يا عائشة ((إن الرفق ما كان فى شئ إلا زانه وما نزع من شئ ألا شانه)).



وأشار إلى أنه يجب على الآباء عند تربية الأبناء أن يكون ذلك بالرفق، ولا يعني الرفق التساهل، وإنما يعني عدم الغضب أى حزم مع رفق وليس تساهلا أو تفريقاً حتى ينشأ أولادنا أسوياء، فلا تكون لديهم عقد نفسية.



وتابع: ننصح الآباء والأمهات بشكل عام أن يكونوا رفقاء فى تربية أولادهم أيا كانت أعمارهم فإن ذلك يساعد على تنشئة جيل سوي نفسياً وسوى الأخلاق.