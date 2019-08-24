ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش كله شفط ونفخ.. طبيب النجوم يكشف اسرار نضارة بشرة الفنانات

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:07 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد حرفوش أخصائي جراحة التجميل أن الاهتمام والعناية بـ التجميل أصبح الأكثر رواجا بين نجوم الوسط الفني حاليا في مصر والوطن العربي وكل المعنيين بالصحة والجمال من أجل الإهتمام بنضارة البشرة.

وقال إن النجوم أصبح لديهم شغف كبير بكل التقنيات الحديثة في عالم التجميل للمحافظة علي قوام الجسم ونضارة البشرة وتعزيز الثقة بين النجوم الذين تعاملوا معه للحفاظ علي نضارة بشرتهم وجعلهم يتمتعون بمثالية عالية في نضارة البشرة.

وأضاف الدكتور أحمد حرفوش أن هؤلاء النجوم يستخدمون أفضل الماسكات والجروث فاكتور واحدث أجهزة الهايفو وشد التجاعيد وأفضل أنواع الفيلرز الفرنسي الإيطالي الأصل والبوتكس في نضارة البشرة.

واستكمل أن هؤلاء النجوم يحتاجون باستمرار المحافظة علي جسم ممشوق القوام بعيد عن الترهلات او أي زيادة في الوزن لذلك يتبع أفضل الوسائل والتقنيات في قسم التخسيس والنضارة وتنسيق القوام خاصة أن هؤلاء النجوم يحتاجون لمتابعة أوزانهم باستمرار بشكل أسبوعي حتى لا يفتقدون رونقهم أمام الجمهور وهم بحاجة دائما للظهور بشكل مثالي أمام الجمهور وهذا ما أحرص دائما معهم في التعامل.

وتابع الدكتور أحمد حرفوش، قائلا: هناك أجهزة متخصصة للقضاء علي الدهون والسليوليت وشد الترهلات"، بالإضافة إلي ذلك هناك أمور تتعلق بإزالة الشعر وقسم اخر لجراحة وتشوهات اليد والعيوب الوراثية التي تحافظ علي قوام الجسم من أي أضرار.
مش كله شفط ونفخ.. طبيب النجوم يكشف اسرار نضارة بشرة الفنانات
مش كله شفط ونفخ.. طبيب النجوم يكشف اسرار نضارة بشرة الفنانات

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اشتري عربية مستعملة من غير ما يضحك عليك بهذه الطريقة.. فيديو

هل تفرض الدولة رسومًا على شواطئ الفنادق.. البرلمان يجيب

التعليم تعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد.. تفاصيل

عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا

موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام

بعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الاختبار الأول للسيارة كيا اوبتيما 2021 بـ وادي الموت.. صور

بـ الفيل الأزرق.. نيللي كريم بإطلالة مثيرة على الشازلونج

شهد مراجيح تثير الجدل بعد ظهورها فى أولاد رزق بـ قوامها الرشيق ..صور