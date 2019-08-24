مش كله شفط ونفخ.. طبيب النجوم يكشف اسرار نضارة بشرة الفنانات

أكد الدكتور أحمد حرفوش أخصائي جراحة التجميل أن الاهتمام والعناية بـ التجميل أصبح الأكثر رواجا بين نجوم الوسط الفني حاليا في مصر والوطن العربي وكل المعنيين بالصحة والجمال من أجل الإهتمام بنضارة البشرة.



وقال إن النجوم أصبح لديهم شغف كبير بكل التقنيات الحديثة في عالم التجميل للمحافظة علي قوام الجسم ونضارة البشرة وتعزيز الثقة بين النجوم الذين تعاملوا معه للحفاظ علي نضارة بشرتهم وجعلهم يتمتعون بمثالية عالية في نضارة البشرة.



وأضاف الدكتور أحمد حرفوش أن هؤلاء النجوم يستخدمون أفضل الماسكات والجروث فاكتور واحدث أجهزة الهايفو وشد التجاعيد وأفضل أنواع الفيلرز الفرنسي الإيطالي الأصل والبوتكس في نضارة البشرة.



واستكمل أن هؤلاء النجوم يحتاجون باستمرار المحافظة علي جسم ممشوق القوام بعيد عن الترهلات او أي زيادة في الوزن لذلك يتبع أفضل الوسائل والتقنيات في قسم التخسيس والنضارة وتنسيق القوام خاصة أن هؤلاء النجوم يحتاجون لمتابعة أوزانهم باستمرار بشكل أسبوعي حتى لا يفتقدون رونقهم أمام الجمهور وهم بحاجة دائما للظهور بشكل مثالي أمام الجمهور وهذا ما أحرص دائما معهم في التعامل.



وتابع الدكتور أحمد حرفوش، قائلا: هناك أجهزة متخصصة للقضاء علي الدهون والسليوليت وشد الترهلات"، بالإضافة إلي ذلك هناك أمور تتعلق بإزالة الشعر وقسم اخر لجراحة وتشوهات اليد والعيوب الوراثية التي تحافظ علي قوام الجسم من أي أضرار.