عبدالحميد الحباك لـ صدى البلد: نكتة بايخة.. تحدٍ جديد مع أصالة

قال الشاعر عبدالحميد الحباك، إنه سعيد بالمشاركة مع أصالة في ألبومها الجديد بأغنية "نكتة بايخة" وذلك بعد التعاون معها في ألبوم "شخصية عنيدة" عام 2012، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه معها منذ سنوات ألقى على عاتقه تقديم شيء جديد لها لا يقل أهمية عما قدمه معها من قبل.





وأضاف الحباك، في تصريح لـ "صدى البلد" قائلًا : "أصالة من الشخصيات التي أعشقها على المستوى الشخصي، و أجد راحة في العمل معها بسبب حبها الشديد للمزيكا واهتمامها بكل تفاصيلها، كما عبّر عن سعادته بتكرار التعاون مع الملحن إيهاب عبد الواحد، مشيراً إلى أنهم قدموا عملاً مختلفا هذه المرة و تعمدهم صنع أغنية يتذكرها الجمهور دائمًا ويستمر نجاحها".





كما أكد أنه سعيد بردود الأفعال على الأغنية، مشيرًا إلى أنها كانت تحدياً بالنسبة له ولأصالة التي عملت جاهدة لكي تظهر الأغنية بالشكل اللائق والمناسب، معبرًا:" أصالة تغني في الاستديو كأنها تغني للمرة الأولى، ولا تتعالى على أحد بل تأخذ رأي الجميع وتعطي المساحة لفريق العمل كله".



