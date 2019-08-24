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لسبب غريب جدا .. هذا القط الأكثر حظا في العالم

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:35 م
صدى البلد
مريم صليب
يهوى البعض شراء الحيوانات الأليفة و كلما كان الحيوان أصغر حجما يزداد الإقبال عليه لأن معظم مربي الحيوانات يعشقون تربيتهم وهم في سن صغيرة و يترعرعوا في كنفهم إلا أن حالة ذلك القط كانت الأغرب على الإطلاق.

نشرت صفحة "موريس" للحيوانات في مدينة فيلاديلفيا، صورة لقط سمين للغاية يصل وزنة إلى 11.7 كيلوجرام ، سأم الملجئ من ذلك القط و أعلن عبر الفيس بوك رغبته في بيع ذلك القط .

انهالت على الصفحة طلبات بتبني ذلك القط البدين ، و طلب الرواد تبنيه بمبالغ خيالية في حادثة لم تحدث للملجئ من قبل .

فوجئ مالكي الملجئ من تلك الطلبات و بعد بيعه وصفوه بأنه القط الأكثر حظا في العالم لأن هناك قططا أجمل و أنحف و لم يحظوا بتلك الشهرة و القبول بين الرواد .

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