لسبب غريب جدا .. هذا القط الأكثر حظا في العالم



انهالت على الصفحة طلبات بتبني ذلك القط البدين ، و طلب الرواد تبنيه بمبالغ خيالية في حادثة لم تحدث للملجئ من قبل .



فوجئ مالكي الملجئ من تلك الطلبات و بعد بيعه وصفوه بأنه القط الأكثر حظا في العالم لأن هناك قططا أجمل و أنحف و لم يحظوا بتلك الشهرة و القبول بين الرواد .

يهوى البعض شراء الحيوانات الأليفة و كلما كان الحيوان أصغر حجما يزداد الإقبال عليه لأن معظم مربي الحيوانات يعشقون تربيتهم وهم في سن صغيرة و يترعرعوا في كنفهم إلا أن حالة ذلك القط كانت الأغرب على الإطلاق.نشرت صفحة "موريس" للحيوانات في مدينة فيلاديلفيا، صورة لقط سمين للغاية يصل وزنة إلى 11.7 كيلوجرام ، سأم الملجئ من ذلك القط و أعلن عبر الفيس بوك رغبته في بيع ذلك القط .