بعد تسببها في وفاة شخص.. برلماني يطالب وزارة الصحة بوقف السجائر الإلكترونية

قال النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، إن السجائر الالكترونية دخلت بشكل اتسم بالفوضى ولم تكن وفقا لقواعد سليمة، واكتشف فيما بعد تأثيرها على الصحة.



وأضاف "حسب الله" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وزارة الصحة يجب أن تتخذ ضد السجائر الإلكترونية قرارات من شأنها تجنب دواعيها السلبية.



وكانت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأمريكية وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية.



هذا الأمر دفع النائب خالد مشهور لمطالبة وزارة الصحة بإطلاق حملة لوقف السجائر الإلكترونية.