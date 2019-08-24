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برلمان

برلمانى يطالب بالتوسع في إنتاج ونشر الاكياس صديقة البيئة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:12 م
إنتاج ونشر الاكياس
إنتاج ونشر الاكياس صديقة للبيئة
فريدة محمد
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة التوسع في انتاج ونشر الاكياس الصديقة للبيئة، والحد من انتاج الأكياس البلاستيكية على مستوى الدولة، كخطوة اولى للحد من استخدام البلاستيك بعد خطره المتزايد على البيئة.

اوضح متولي ان الاكياس صديقة البيئة تكون آمنة بنسبة 100%، وخالية من المواد الضارة على صحة الإنسان والبيئة، حيث تتميز الاكياس الورقية بسهولة تحللها بعد اشهر قليلة من القائها وتساعد على تخصيب التربة , او يمكن حرقها دون الخوف من اي انبعاثات ضارة بالبيئة او الصحة , كذلك لا يحتوي الكيس الورقي على مواد ضارة يمكن تنتقل الى الاغذية التي توضع بها، ومع ذلك فان استخدامها يكون محصورا بشكل أساسى داخل المستشفيات والمعامل الطبية لأنها غير قابلة لإعادة التصنيع، ولا يتم استخدامها في غير ذلك الا على نطاق ضيق جدا نظرا لعدم توافرها للجمهور مقارنة بالاكياس البلاستيكية.

وأكد النائب اننا بحاجة لحملات توعية بمزايا العودة للأكياس القماش أو الورق، وتحفيز المصانع على انتاج اكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ونشر صناعة الاكياس الورقية مرة اخرى وتوفير منافذ لبيعهم بكل مكان، فيكفينا ما عانيناه من جراء البلاستيك من اضرار بالحياة لبحرية والبشرية والبيئة.

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