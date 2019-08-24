ميركل وماكرون يجتمعان قبل بدء قمة مجموعة السبع

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتجع بياريتس الفرنسي اليوم السبت حيث من المقرر عقد القمة الخامسة والأربعين لمجموعة الدول السبع.



وتعقد القمة على مدى ثلاثة أيام في المنتجع المطل على المحيط الأطلسي وسط خلافات حادة حول جملة من القضايا العالمية التي قد تزيد من الانقسام بين دول تجد صعوبة بالفعل في التحدث بصوت واحد.



ويريد ماكرون الذي يستضيف القمة أن يركز زعماء بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة التركيز على الدفاع عن الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والتعليم وتغير المناخ.



ودعا الرئيس الفرنسي زعماء من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للمشاركة في القمة من أجل الانضمام إليهم في المساعي العالمية لمعالجة هذه القضايا.