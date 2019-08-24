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محافظات

بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:23 م
إقامة المهرجان الكشفي
إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
محمود زيدان
أقامت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المهرجان الكشفي الثاني للجوالة والجوالات على شاطئ قرية برج مغيزل التابعة لمدينة مطوبس، بمشاركة أكثر من 50 شابًا.

وأقيم المهرجان تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ وتحت إشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

قال محروس: تأتى أهمية إقامة المهرجان الكشفي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية للشباب خاصة من هذا المنفذ البحري.

شهد المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية التي أقيمت على شاطئ برج مغيزل وتدريب شباب المشاركين على العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء روح الانتماء الوطني.
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ
بمشاركة 50 شاباً.. إقامة المهرجان الكشفي الثاني للجوالة بكفر الشيخ

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