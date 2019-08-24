ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب فهمى ينسحب من المنافسة بالمهرجان القومى للمسرح

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:26 م
ايهاب فهمى
ايهاب فهمى
محمد نبيـل
وافقت ادارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر علي طلب الفنان إيهاب فهمي باستبعاده من التسابق ضمن فعاليات المهرجان.

الإنسحاب جاء نتيجة مشاركته في المسابقة الاولي بمسرحية "سيرة حب" وذلك لكونه مديرا المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراج لأي جهة ولإتاحة الفرصة لزملائه المشاركين في المهرجان.

تصدر الفنان توفيق عبد الحميد، محرك البحث جوجل بعد ساعات من تكريمه بمهرجان المسرح القومي، حيث يعد توفيق عبد الحميد من الفنانين القلائل التي تشعرك بنجوم زمن الفن الجميل لبساطته، وفي هذا التقرير نرصد مجموعة من المعلومات عن صاحب مسرحية رجل القلعة .

وتم خلال الاحتفال تكريم كل من الفنان الكبير يوسف شعبان والكاتب الكبير يسري الجندي والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي والفنان لطفي لبيب والمخرج محسن حلمي والفنانة سوسن بدر والمطرب علي الحجار ودكتور عبدربه عبدربه أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنانة هالة فاخر والكاتب المسرحي والروائي الفنان السيد حافظ.

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من الجبلاية وازارو يرحل والبديل مهاجم أفريقي جديد

دي المرة الكام ؟ .. محمد محسن يقصف جبهة ريهام سعيد ويسخر منها

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

بى إم دبليو تكشف النقاب عن سيارات M8 Gran Coupe .. صور

بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر