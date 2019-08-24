إيهاب فهمى ينسحب من المنافسة بالمهرجان القومى للمسرح

وافقت ادارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر علي طلب الفنان إيهاب فهمي باستبعاده من التسابق ضمن فعاليات المهرجان.



الإنسحاب جاء نتيجة مشاركته في المسابقة الاولي بمسرحية "سيرة حب" وذلك لكونه مديرا المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراج لأي جهة ولإتاحة الفرصة لزملائه المشاركين في المهرجان.



تصدر الفنان توفيق عبد الحميد، محرك البحث جوجل بعد ساعات من تكريمه بمهرجان المسرح القومي، حيث يعد توفيق عبد الحميد من الفنانين القلائل التي تشعرك بنجوم زمن الفن الجميل لبساطته، وفي هذا التقرير نرصد مجموعة من المعلومات عن صاحب مسرحية رجل القلعة .



وتم خلال الاحتفال تكريم كل من الفنان الكبير يوسف شعبان والكاتب الكبير يسري الجندي والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي والفنان لطفي لبيب والمخرج محسن حلمي والفنانة سوسن بدر والمطرب علي الحجار ودكتور عبدربه عبدربه أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنانة هالة فاخر والكاتب المسرحي والروائي الفنان السيد حافظ.

