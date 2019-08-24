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رياضة

لجنة غير شرعية.. عمومية الجبلاية ترفض قرارات الجنايني وتتحرك ضده

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:32 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
يسرى غازى
علّق محمد الطويلة رئيس نادى النجوم على رفض عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة التعاون مع الجمعية العمومية.

قال الطويلة في تصريحات صحفية الجمعية العمومية سوف تصعد الأمر لاعبي المستويات لكون اللجنة المؤقتة غير شرعية وجاءت على غير إرادة الجمعية العمومية.

تابع:" أول قرارات اللجنة المؤقتة للجبلاية كانت إقالة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وليس استقالة، كما قال عمرو الجنايني فى المؤتمر الصحفى.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية سوف تصدر بيانًا اليوم السبت للرد على تجاهل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد إرادة الجمعية العمومية.

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