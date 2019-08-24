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فن

وزيرة الثقافة الجزائرية تتقدم بإستقالتها بعد وقوع قتلى فى حفل موسيقى

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:19 م
سولكينغ
سولكينغ
محمد نبيـل
تقدمت وزيرة الثقافة الجزائرية بإستقالتها قبل قليل على خلفية الاحداث الدامية التى شهدتها حفل الفنان الجزائري ​عبد الرؤوف دراجي​ المعروف بـ "سولكينغ" وأدت إلى وفاة 5 أشخاص نتيجة التدافع الذى حدث مام أحد مداخل ملعب "20 أوت" الرياضي في العاصمة.

حفل الفنان الجزائري ​عبد الرؤوف دراجي​ المعروف بـ "سولكينغ" تحول إلى مأساة حقيقية نتيجة الأعداد الغفيرة من الحضور والتدافع الكبير بين الموجودين، فأصيب نحو 21 شخصا فى الحفل الذى ستعود إيراداته الى الاعمال الخيرية.

ويعد الجزائري عبد الرؤوف دراجي، المعروف فنيا باسم سولكينغ، صاحب أغنية "الحرية" التي انتشرت بين صفوف المتظاهرين وأصبحت بمثابة نشيد وطني.

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