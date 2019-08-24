التعليم: الدولة قررت الاستثمار في بناء باقي مراحل النظام الجديد خلال 3 سنوات بدلا من 10

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية قررت الاستثمار في بناء باقي مراحل النظام الجديد خلال 3 سنوات بدلا من 10 سنوات قادمة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنها قامت بتقييم نظام التعليم الجديد مع بدء تطبيقه في العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، من خلال دراسات علمية استهدفت أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه من أبز ما تحقق حتى الان بالنسبة لنظام التعليم الجديد ، فقد تم الانتهاء من بناء إطار عام لمناهج النظام المصري الجديد ، وبناءا عليه تم بناء المناهج الدراسية لأربعة سنوات دراسية ، وتم تدريب معلمي رياض الاطفال والابتدائي ، وتمت إثابة معلمي النظام الجديد ، بعد تطبيق النظام الجديد في كل مدارس الجمهورية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية الذي بدء تطبيقه منذ عام 2018/2019 ، فقد تم بناء بنوك أسئلة متعددة الصعوبة لمعايير دولية لكل المواد في الصف الاول والثاني الثانوي ، كما تم بنا ء معايير التصحيح الالكتروني للأسئلة ، وتم إعداد برمجيات بناء الامتحانات الالكترونية ، وكذلك تم إعداد قواعد بيانات الطلاب في المدارس الثانوية المصرية ، وتم بناء محتوى إلكتروني بمقاييس عالمية للصف الأول والثاني الثانوي وإتاحتها على منصة تعلم على بنك المعرفة المصري.



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه تم كذلك بناء البنية التحتية الرقمية في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية مصرية تضم أكثر من 11 ألف فصل ، وتطبيق الامتحانات الالكترونية والتصحيح الالكتروني على الصف الاول الثانوي بمتوسط 480 ألف إمتحان يوميا في انحاء الجمهورية.